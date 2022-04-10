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Воскресенье, 10 апреля, 2022

В Челябинске автомобиль сбил отца с дочерью на руках

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В Челябинске автомобиль сбил отца с дочерью на руках

Александр Ильин

Вечером в субботу, 9 апреля, в центре Челябинска на пересечении проспекта Ленина и Энгельса автомобиль Lada Vesta сбил 33-летнего отца с 8-летней девочкой на руках, сообщает 74.RU.

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Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как семья начала переходить дорогу на зелёный свет. На середине дороге загорелся красный сигнал, и отец и девочкой побежали. 

От удара мужчина упал, ребёнка отбросило на несколько метров. 

Пострадавших доставили в больницу. Девочка не получила серьёзных травм, ей назначили амбулаторное лечение. Её отца госпитализировали с различными ранами.

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