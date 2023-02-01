Из Чувашского кадетского корпуса ПФО уволилась учительница географии после скандала с сыном чиновника, сообщил Mash в своей группе «ВКонтакте».

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщину преследовал юный родственник директора Кадастровой палаты и выражался в ее адрес нецензурными словами.

По информации издания, за педагога заступилась директор, после чего обеих стали травить ученики и коллеги.

«Женщина не успела даже выпустить свой девятый класс, где была руководительницей. Директор корпуса пыталась защитить ее, но безрезультатно. Итог: и у директора «закончился срок трудового договора», – говорится в публикации.

Отцу ученика пришлось публично извиняться за сына, тот также извинился. Обошлось без судебного процесса о защите чести и достоинства, педагог отозвала свое заявление.

В пресс-службе Минобразования региона сообщили, что обеспокоены увольнением учителя. Чиновники выясняют причины, которые заставили ее написать заявление об уходе, а также прорабатывают вопрос по восстановлению педагога на работу, в том числе с возможностью трудоустройства в другом учебном заведении.

Директор кадетского корпуса написала заявление об увольнении по собственному желанию еще в октябре 2022 года.