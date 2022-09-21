Среда, 21 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В частном доме рязанца нашли почти 3 килограмма марихуаны

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Полицейские обнаружили в частном доме жителя Рязани около 3 килограммов марихуаны. Мужчина на террасе своего дома вырастил кусты конопли и изготовил из неё марихуану «для личного употребления». Предварительные данные раскрыли в Управлении МВД по Рязанской области.

Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД по Рязанской области при проведении обыска в областном центре изъяли крупную партию марихуаны. Мероприятие прошло в рамках операции «Мак-2022», цель которой — противодействие распространению наркотиков растительного происхождения.

44-летнего рязанца подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мужчина был ранее судим за кражу. В частный дом подозреваемого оперативники прибыли с коллегами из ОМВД по Московскому району Рязани и провели обследование в присутствии понятых. Обнаружили марихуану общей массой 2 килограмма 751 грамм и следы изготовления гашишного масла.

Следователь ОМВД по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Оперативно-профилактическая операция «Мак-2022» продолжается.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7