В ЦФО на праздник придёт снег и мороз — прогноз Вильфанда

На День народного единства, 4 ноября, в Московском регионе ожидается образование временного снежного покрова высотой до 5 см. На большей части территории Центрального федерального округа также выпадет снег, местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам, температура в ночь на понедельник опустится до -3 градусов в Москве, в Подмосковье – до -6 градусов. В течение дня снег будет идти местами сильный, на дорогах образуется гололедица. Вильфанд уточнил, что такой мороз и снежный покров для начала ноября не характерны и обычно приходятся на декабрь.

Снежное покрытие, по словам метеоролога, продержится и во вторник, и в среду. В ночные часы температура в центре Москвы составит -2…-4 градуса, в области — до -7 градусов. В среду мороз усилится до -8 градусов в Подмосковье, дневные температуры останутся в пределах -1…+1 градуса, что ниже климатической нормы на 4 градуса.

Устойчивого снежного покрова в столичном регионе пока не ожидается: с четверга температура вновь начнёт повышаться. В ночь на четверг прогнозируется -3 градуса, но днём юго-западные воздушные массы принесут потепление до +4 градусов в Москве и до +6 в области, из-за чего снег начнёт активно таять. В пятницу и на выходных температура ночью поднимется до +2…+6 градусов, дневные значения достигнут 4–8 градусов тепла.

В Рязани по прогнозу Гидрометцентра, 4 ноября ожидаются небольшие осадки, ночью похолодает до -4 градусов, днём ожидается +1. Во вторник и среду дневные температуры будут находиться в районе 0 градусов, ночью -4…-2 градуса. Также ожидаются небольшие осадки.