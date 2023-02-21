В Центре занятости Рязанской области соискателям предложат свыше 570 вакансий

В Центре занятости Рязанской области 27 февраля состоится общегородская ярмарка вакансий. Об этом сообщает региональное министерство труда и социальной защиты населения.

Работодатели предложат соискателям более 570 вакансий — к примеру, специалиста по охране труда, руководителя отдела продаж, торгового представителя, слесаря-ремонтника и другие. Зарплата варьируется от 20 до 86 тысяч рублей.

Рабочие места представят:

— МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»,

— Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун»,

— рязанские филиалы Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и «Транснефть – Верхняя Волга»,

— Рязанский Станкозавод,

— Рязанский Радиозавод.

Откроется ярмарка вакансий 27 февраля в 10 часов по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52, 3 этаж.

Подробности по телефону 8 (4912) 72-02-75.

Возрастное ограничение 18+