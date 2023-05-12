Пятница, 12 мая, 2023
На главнуюНовости мира

В центре Сочи спорткар Lamborghini разбился о дерево

7info

В пятницу, 12 мая, в центре Сочи произошло «дорогое» ДТП: элитный спорткар Lamborghini врезался в дерево. Фото с места аварии публикует телеграм-канал 112.

— Машина на скорости влетела в дерево на Курортном проспекте, около отеля «Магнолия», — говорится в сообщении источника.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Губернатор Малков обсудил вопросы развития медицины в Рязанской области с представителями РЖД

На совещании обсуждались возможности совершенствования организации и оказания медицинской помощи в регионе во взаимодействии с ОАО «РЖД».

В Саратове умер анестезиолог-реаниматолог Александр Акопян

О смерти коллеги сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

В Тульской области пьяный прапорщик выстрелил рядовому в пах из автомата

Богородицкий межрайонный суд вынес приговор прапорщику, который выстрелил рядовому в пах из автомата Калашникова, пишет «ТСН24». Инцидент произошел в мае 2022 года. Выяснилось, что пьяный старшина оказался недовольным тем, что рядовой спал в неположенное время. В итоге злоумышленник нанес потерпевшему легкий вред здоровью. Его приговорили к 4,6 годам лишения...

В Саратове посетитель ресторана подавился мясом и умер от удушья

Вечером в пятницу в ресторане «Брудершафт» скончался житель Саратова, пишет «Взгляд-инфо». Как рассказали очевидцы, 58-летний мужчина «посинел». По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, на место случившегося вызвали скорую помощь. Выяснилось, что посетитель ресторана подавился куском мяса. Он умер от механической асфиксии. Проводится доследственная проверка.

Клычков предложить создать отряды теробороны для орловцев

Губернатор Андрей Клычков предложить создать отряды теробороны в Орловской области, пишет ОрелТаймс. Он назвал их объединениями «нормальных, патриотичных мужчин». Глава региона уже написал письма в Минобороны, чтобы орловцы получили возможность пользоваться на стрельбищах оружием. «Чтобы мужики собрались и прошли обучение по медицине, тактике, стрельбе», — сказал Клычков. Поручение на формирование...

Белгородскому министру здравоохранения позвонили с призывом сдать кровь

Глава белгородского минздрава Андрей Иконников рассказал, что ему позвонили злоумышленники и попросили сдать кровь. Чиновник выложил видео, на котором запечатлен момент звонка. Ему объяснили, что это нужно на случай прорыва границы украинскими войсками. «Хочу сказать, что это все фейк. Никому не верьте. Запасы крови в наших пунктах достаточны», –...

В Москве обнаружили мумию 87-летнего мужчины в квартире

Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что в квартире на улице Обручева в Москве мертвого 87-летнего мужчину. По словам собеседница, его тело было мумифицированным. Неизвестно, сколько именно оно пролежало в доме и когда именно ушел из жизни москвич. У покойного остался 62-летний сын. По факту случившегося проводится проверка.

Третий случай кори у детей выявлен в Рязанской области в 2023 году

Все заразившиеся дети не получили прививки от кори из-за отказа родителей.

В Рязани скорая забрала мужчину, спавшего у лавочки на площади Театральной

По словам подписчицы, приславшей запись, мужчина был пьян.

Рязанцы, имеющие инвалидность 1-й и 2-й групп, смогут обращаться в мэрию, чтобы закрепить парковочные места

Глава администрации Рязани Елена Сорокина на личном приёме рассмотрела вопросы, связанные с жильем, благоустройством, содержанием дворовых территорий

Пятничные пробки в Рязани достигли 9-10 баллов

В пятницу, 12 мая, в конце рабочего дня в Рязани фиксируются дорожные пробки

Минтранс рассказал о ходе реконструкции проезда Шабулина в Рязани

Ход выполнения работ 12 мая проверил руководитель областного Минтранса Павел Супрун.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации