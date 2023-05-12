В центре Сочи спорткар Lamborghini разбился о дерево

Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что в квартире на улице Обручева в Москве мертвого 87-летнего мужчину. По словам собеседница, его тело было мумифицированным. Неизвестно, сколько именно оно пролежало в доме и когда именно ушел из жизни москвич. У покойного остался 62-летний сын. По факту случившегося проводится проверка.