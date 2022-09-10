В центре Рязани задержали мужчину с наркотиками

Сотрудники ППС задержали в центре Рязани мужчину с синтетическом наркотиком. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Подозрительного прохожего правоохранители заметили на Первомайском проспекте рядом с площадью Ленина. Увидев полицейских, мужчина начала нервничать и попытался скрыться во дворах на улице Краснорядской.

Патрульные догнали и остановили гражданина. В этот момент его волнение достигло пика. Внятно ответить на вопросы человек не мог, пытался выкинуть пачку сигарет.

Полицейский заметил это движение и осмотрел пачку. В ней еще оставались сигареты. Такой неэкономный жест показался патрульному подозрительным.

На место прибыли сотрудники отдела по борьбе с наркотиками. В пачке оперативники обнаружили пакет, в котором находилось полграмма сильнодействующего синтетического наркотического вещества.

Позднее выяснилось, что 30-летний рязанец купил наркотик накануне, а в день задержания нёс его к товарищу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ, рязанцу грозит 3 года лишения свободы.