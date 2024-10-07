В центре Рязани ребёнок получил серьёзные травмы после наезда мотоцикла

В понедельник, 7 октября, на улице Есенина в Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста и ребёнка. О прлисшествия сообщает ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах.

Всё случилось в 18.55 около дома №110. На проезжей части мотоциклист наехал на пешехода. Как итог — пострадал ребёнок 2014 года рождения. Мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясением головного мозга, открытый переломом костей правой голени.

В сопровождении родителей ребёнка доставили в детскую ОКБ. Обстоятельства случившегося уточняются.