В центре Рязани прорвало трубу с горячей водой

Вечером в пятницу 23 сентября в центре Рязани произошла коммунальная авария. В подъезде многоэтажки прорвало трубу с горячей водой. Подробности происшествия приводит КП Рязань.

В подъезде дома №7 по улице Вокзальной на первом этаже лопнула труба с горячей водой. За считанные минуты потоки кипятка залили всю площадку, перекрыв людям доступ в подъезд.

Заявку приняли в аварийных службах, однако сообщили, что не могут сказать, когда приедут: вызовов много — машин мало.

Кто надоумил слесарей пустить тепло в пятницу вечером? Вентили открыли и пошли домой, кто-то же должен контролировать, – возмущался один из жильцов.

Жильцам многоэтажки пришлось самим взломать дверь в подвал, найти нужный вентиль и перекрыть его. Спустя полтора часа после прорыва приехали специалисты. Сообщается, обслуживает дом УК ООО «Фирма ФАкт Н».