Понедельник, 2 сентября, 2024

В центре Рязани произошло массовое отключение электричества

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от mamewmy на Freepik

В понедельник, 2 сентября, в Рязани случилось массовое отключение электричества. В МУП РГРЭС уточнили — оно связано с аварией.

Электроэнергии нет на улицах Николодворянской, Лесопарковой, Скоморошинской, на Окском проезде, на улицах Петрова, Свободы, Попова, Есенина, Соборной, Рыбацкой, Леволыбедской, на проезде Речников, площади 26 Бакинских комиссаров, улицах Затинной, Подгорной, Почтовой, на переулке Войкова, на улицах Полонского, Кремлевский вал, Новослободской, на 1-м Совхозном проезде, а также на улицах Лермонтова, Совхозной, Радиозаводской, Грибоедова, Фирсова, Садовой, Щедрина.

Восстановить электроснабжение обещают в течение четырёх часов с момента отключения

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