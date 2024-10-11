В центре Рязани произошёл потоп

Днём в пятницу, 11 октября, в центре Рязани сняли на видео настоящий потоп. Запись, сделанную очевидцем, опубликовал телеграм-канал «Рязань. Происшествия».

По данным администрации города, трубопровод повреждён на улице Чапаева при производстве подземных работ. Сотрудники организации «Рязаньспецгазстрой» повредили трубу диаметром 500 мм, которая обеспечивает водоснабжение центральной части города Рязани.

Представители Водоканала ведут ремонтные работы.

Из-за аварии без воды остались несколько улиц в центре Рязани.