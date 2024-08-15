В центре Рязани обновили дорожную разметку

В ночь на 15 августа в городе велись активные работы по благоустройству. На участке улицы 7-й Мервинский проезд (от Мервинской до Западной) проводилась очистка от грунтовых наносов. Параллельно осуществлялась мойка и подметание проезжей части во всех районах, сообщается на сайте администрации Рязани.

На Первомайском проспекте обновили дорожную разметку, покрасив более двух километров бортового камня.

Дневная программа 15 августа включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию чистоты и порядка: покос травы, уборку мусора, очистку урн. Дорожные службы проведут ямочный ремонт на участке улиц Новоселов — Васильевский переулок — 3-й Дачный переулок.

На улице Советская (район Семчино) запланировано выравнивание дорожного полотна с помощью гранулята. На улице Костычева будет работать бригада по механизированной уборке проезжей части.