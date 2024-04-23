Вторник, 23 апреля, 2024

В центре Рязани начали монтировать памп-трек

Автор: 7info

Опубликовано

Рабочие начали монтировать памп-трек в центре Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации.

На участке Лыбедского бульвара от Брессюирского моста до стадиона «Спартак» продолжаются работы по благоустройству территории. Строители начали возводить памп-трек — специальную трассу для велосипедистов.

На Лыбедском бульваре сейчас делают новые пешеходные дорожки, меняют систему уличного освещения. В планах установка видеонаблюдения, лавочек, урн, будет проведено озеленение.

На участке от улицы Горького до цирка заменят освещение.

Работы должны завершиться в сентябре.

В центре Рязани начали монтировать памп-трек
В центре Рязани начали монтировать памп-трек
В центре Рязани начали монтировать памп-трек
В центре Рязани начали монтировать памп-трек
В центре Рязани начали монтировать памп-трек
В центре Рязани начали монтировать памп-трек

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