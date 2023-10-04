В центре Рязани на несколько дней перекрыли участок дороги на перекрёстке улиц Радищева и Свободы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина — ремонт теплосетей. С 4 по 8 октября будет закрыт для проезда участок одной полосы движения по улице Свободы в сторону улицы Ленина и участок одной полосы движения по улице Радищева в сторону улицы Есенина.

На время проведения работ там установят предупреждающие знаки. Место работ будет огорожено.

Водителей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрутов.