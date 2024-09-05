В центре Рязани изменятся маршруты транспорта из-за ремонта теплотрассы

В связи с капитальным ремонтом магистральных тепловых сетей и закрытием движения на участке улицы Маяковского (от дома 22 до дома 108 на улице Есенина) с 08:00 5 сентября до 23:00 10 сентября, движение городского пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

Автобусы маршрута №88М2:

Прямое направление: от остановки «Стадион Спартак» до «Театральная площадь» следуют по улицам Введенская и Ленина, далее по обычному маршруту.

Обратное направление: от остановки «Театральная площадь» до «Стадион Спартак» — по улицам Есенина, Горького, Введенская, затем по маршруту.

Автобусы маршрутов №20, №21 и №27:

На участке от «Театральная площадь» до «Дом Художника» в обоих направлениях следуют по улицам Ленина и Соборная, далее по маршруту.

Троллейбус маршрута №16:

Следует в обоих направлениях от остановки «Дом Художника» до «пл. Соборная».