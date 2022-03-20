В центре Москвы у мусорного контейнера нашли тело месячного ребёнка

Днём 20 марта на улице Красная Пресня в центре Москвы обнаружили труп ребёнка возле мусорного контейнера, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

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Новорождённому мальчику на вид около 1,5 месяцев. Место для сбора мусора находится около одного из жилых домов.

На месте происшествия работают правоохранители, их координирует Пресненский межрайонный прокурор Денис Клепнев и его заместитель Илья Захаров.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента, прокуратура контролирует принятие процессуальных решений по факту обнаружения тела.