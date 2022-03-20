В центре Москвы у мусорного контейнера нашли тело месячного ребёнка

Днём 20 марта на улице Красная Пресня в центре Москвы обнаружили труп ребёнка возле мусорного контейнера, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.
Новорождённому мальчику на вид около 1,5 месяцев. Место для сбора мусора находится около одного из жилых домов.
На месте происшествия работают правоохранители, их координирует Пресненский межрайонный прокурор Денис Клепнев и его заместитель Илья Захаров.
Устанавливаются все обстоятельства инцидента, прокуратура контролирует принятие процессуальных решений по факту обнаружения тела.