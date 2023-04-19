В ЦБ рассказали о новых и популярных схемах нелегальных финкомпаний

Одна из самых популярных схем последнего времени среди нелегальных профучастников — это арбитраж между разными площадками на одну криптовалюту, рассказал в интервью «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Этим часто пользуются мошенники, предлагая своим клиентам «классную» идею для заработка: на одной площадке известная криптовалюта, например, Bitcoin, торгуется по одной цене, а на другой — по более высокой. Купил подешевле, продал подороже. Для этого нужно завести деньги на площадку, где стоимость ниже, а потом получить на той, где более высокая цена. Только первая или вторая площадка, как правило, нарисованы мошенниками. Сначала они дают человеку один-два раза получить прибыль, он видит, как это здорово, увлекается и приносит уже серьезные суммы. После чего остается без всех вложений», — описал он схему.

Также он сообщил, что регулятор начал выявлять сайты кредитных брокеров, которые одновременно предлагают услуги по получению займов и у легальных кредиторов, и у нелегальных. Причем обещают, что если вам откажут в заимствовании легальные компании, то деньги выдадут нелегалы.

«Прямо так и пишут: физическим лицам с плохой репутацией гарантируется получение займа без залога. Мы такие сайты сейчас тоже блокируем», — уточнил представитель ЦБ.

Также регулятор раскрыл схему с нелегальными ломбардами.

«Фактически они занимаются ломбардной деятельностью, но обходят регулирование, заключая договор хранения вещи. А выдача займа осуществляется через обеспечительный платеж по договору хранения имущества, который гарантирует его сохранность и возвращение по окончании срока хранения. И оплату услуг», — рассказал Лях.

Он также сообщил о набирающей популярность в мессенджерах трансформации раздолжнителей. После того, как аферисты взламывают, например, Telegram-канал популярного автора и используют в своих целях, а потом его удается вернуть владельцу, такой канал получает метку «scam». Но и после этого мошенники продолжают зарабатывать на этом ресурсе.

«Пострадавшим подписчикам такого канала они предлагают вернуть деньги за небольшую комиссию. И делают это от имени канала AntiSCAM. Фактически это перерождение схемы раздолжнителя в новом виде интернет-мошенничества через Telegram-каналы», — пояснил Валерий Лях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Их цель — подвести заемщика к неисполнению договора»