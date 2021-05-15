В бывшем кинотеатре «Родина» в Рязани откроется центр военной подготовки

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В здании бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани откроется центр военной подготовки «Авангард». Об этом заявил Николай Любимов во время встречи с министром обороны РФ в пятницу, 14 мая.

Сергей Шойгу подчеркнул, что в стране очень востребовано создание таких центров. Они нужны для «всесторонней допризывной подготовки».

В Рязанской области центр «Авангард» откроется на базе детского лагеря «Лучезарный».

— В этом году центр планируется задействовать в проведении летней оздоровительной кампании для детей, а также двух осенних смен. На территории создадут необходимые условия для ведения как теоретической, так и практической работы. Предусмотрена футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, закрытый спортивный зал, бассейн, площадка для Лазертага — рассказал Николай Любимов.

Губернатор также подчеркнул, что такой же центр появится и в Рязани. Его создадут на базе бывшего кинотеатра «Родина».