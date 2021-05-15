В бывшем кинотеатре «Родина» в Рязани откроется центр военной подготовки

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В здании бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани откроется центр военной подготовки «Авангард». Об этом заявил Николай Любимов во время встречи с министром обороны РФ в пятницу, 14 мая.
Сергей Шойгу подчеркнул, что в стране очень востребовано создание таких центров. Они нужны для «всесторонней допризывной подготовки».
В Рязанской области центр «Авангард» откроется на базе детского лагеря «Лучезарный».
Губернатор также подчеркнул, что такой же центр появится и в Рязани. Его создадут на базе бывшего кинотеатра «Родина».