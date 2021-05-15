22 C
Рязань
Суббота, 15 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В бывшем кинотеатре «Родина» в Рязани откроется центр военной подготовки

Елена Лобанова
- Advertisement -

В здании бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани откроется центр военной подготовки «Авангард». Об этом заявил Николай Любимов во время встречи с министром обороны РФ в пятницу, 14 мая. 

Сергей Шойгу подчеркнул, что в стране очень востребовано создание таких центров. Они нужны для «всесторонней допризывной подготовки». 

В Рязанской области центр «Авангард» откроется на базе детского лагеря «Лучезарный». 

— В этом году центр планируется задействовать в проведении летней оздоровительной кампании для детей, а также двух осенних смен. На территории создадут необходимые условия для ведения как теоретической, так и практической работы. Предусмотрена футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, закрытый спортивный зал, бассейн, площадка для Лазертага — рассказал Николай Любимов. 

Губернатор также подчеркнул, что такой же центр появится и в Рязани. Его создадут на базе бывшего кинотеатра «Родина». 

— Это здание мы забрали в областную собственность в прошлом году. Он практически не использовался никаким образом. В этом году будет разработана проектно-сметная документация для создания там центра, а уже в следующем надеемся начать работу, — приводит слова главы региона ТКР.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]