В Брянске вынесли приговор двум мужчинам, заживо закопавшим приятеля

В Брянске суд присяжных признал двух мужчин, 64 и 40 лет, виновными в жестоком убийстве, сообщают «Брянские новости».

Преступление было совершено ими летом этого года, 4 июля. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они избили деревянным бруском своего знакомого, 54-летнего мужчину. После этого, решив, что пострадавший мёрт, закинули его в яму на приусадебном участке. В этот момент мужчина очнулся и попытался выбраться. Тогда обвиняемые несколько раз ударили его лопатой и, когда тот ещё дышал, поспешили закопать яму.

Судмедэксперты выяснили, что причиной смерти стал травматический шок.

Мужчины отказались признать свою вину, однако присяжные не посчитали их заслуживающими снисхождения.

40-летний брянец приговорён к 18 годам колонии строгого режима, другой фигурант дела — к 19 годам и 6 месяцам в колонии особого режима.