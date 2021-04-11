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Воскресенье, 11 апреля, 2021
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В Брянске спасение выскочившего на дорогу ребенка попало на видео

Никита Брыкин

В субботу на улице Литейной в Бежицком районе едва не произошла авария с участием ребенка. Видео с места событий опубликовали в группе «ЧП и ДТП Брянск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортное средство едет на зеленый сигнал светофора. Когда водитель проезжает мимо пешеходного перехода, на него внезапно выбегает маленькая девочка. В это время для пешеходов горел красный свет.

К счастью, мама в последний момент успела остановить дочку. Автомобилист также успел среагировать и вырулил влево. В результате никто не пострадал.

Жители Брянска выразили сожаление пережившему шок водителю. 

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