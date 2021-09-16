В Брянске коммунисты попали в скандал по дороге к площади Партизан

Коммунисты Андрей Архицкий, Константин Павлов и их соратники попали в скандал при попытке проехать к площади Партизан, пишут Брянские новости.
По словам депутатов от КПРФ, они хотели возложить цветы к памятнику, однако это, как пишет издание, выглядело как политическая акция.
Так, политики в красных куртках оформили автомобили партийной символикой и отправились в путь. Коммунисты сообщили, что по пути их задержала полиция.
Некоторое время спустя члены КПРФ уточнили, что уже находятся на площади Партизан и возлагают цветы.