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Четверг, 16 сентября, 2021
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В Брянске коммунисты попали в скандал по дороге к площади Партизан

Никита Брыкин
В Брянске коммунисты попали в скандал по дороге к площади Партизан

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Коммунисты Андрей Архицкий, Константин Павлов и их соратники попали в скандал при попытке проехать к площади Партизан, пишут Брянские новости.

По словам депутатов от КПРФ, они хотели возложить цветы к памятнику, однако это, как пишет издание, выглядело как политическая акция.

Так, политики в красных куртках оформили автомобили партийной символикой и отправились в путь. Коммунисты сообщили, что по пути их задержала полиция.

Некоторое время спустя члены КПРФ уточнили, что уже находятся на площади Партизан и возлагают цветы.

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