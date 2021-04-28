В Брянске главный санврач ответила на призыв проехать в маршрутке

- Advertisement -

Глава Роспотребнадзора в Брянской области Людмила Трапезникова прокомментировала высказанное журналистами предложение прокатиться в маршрутке, пишет портал «Брянск Today».

Подчеркивается, что чиновницу призвали оценить опасность распространения коронавируса в общественном транспорте. Брянцы обратили внимание на запрет одних массовых мероприятий при согласовании других.

Трапезникова уточнили, что выносит рекомендации оперативному штабу и избегает запретов. По ее словам, субботники всегда проходят с соблюдением мер безопасности.

Главный санврач подчеркнула, что часто пользуется общественным транспортом , поэтому знакома с ситуацией с точки зрения безопасности.