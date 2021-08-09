В Брянске бизнесмен Тимошков высказал журналистам упрек в связи с ТРЦ

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Предприниматель Алексей Тимошков прокомментировал публикацию портала «Брянские новости» и предложил изучить историю закрытия торгово-развлекательного центра его семьи на улице Красноармейской.

Ранее, как пишет СМИ, он высказаться о развитии Брянска и призвал развивать рекреацию и благоустройство.

Бизнесмен обратил внимание на пристальное изучение его социальных сетей, несмотря на тот факт, что он никогда не был слишком медийной личностью.

Тимошков считает, что журналистам следует рассматривать ситуацию закрытием ТРЦ с разных сторон, включая ход судебных заседаний.