В Борках закрыли движение по участку дороги из-за паводка 

В рязанском посёлке Борки из-за паводка закрыли движение транспорта на участке дороги от от остановки «Борки-1» до остановки «Борки-2», сообщает пресс-служба мэрии.

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Здесь установлены оградительные бетонные блоки и знаки «Проезд запрещен» и «Сквозной проезд запрещен».

Администрация города просит жителей на время паводка пользоваться дорогой, которая идет через поселок.

В мэрии также заявили, что сейчас рассматривается вопрос о перекрытии дороги с Солотчинского шоссе к Ореховому озеру, дороги в Лесопарк со стороны проезда Речников и моста в поселок Остров.

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Ранее из-за паводка изменился путь следования автобусов №11 в Рязани.