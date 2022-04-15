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Пятница, 15 апреля, 2022

В Борках закрыли движение по участку дороги из-за паводка 

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В Борках закрыли движение по участку дороги из-за паводка 

Александр Ильин

В рязанском посёлке Борки из-за паводка закрыли движение транспорта на участке дороги от от остановки «Борки-1» до остановки «Борки-2», сообщает пресс-служба мэрии. 

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Здесь установлены оградительные бетонные блоки и знаки «Проезд запрещен» и «Сквозной проезд запрещен». 

Администрация города просит жителей на время паводка пользоваться дорогой, которая идет через поселок.

В мэрии также заявили, что сейчас рассматривается вопрос о перекрытии дороги с Солотчинского шоссе к Ореховому озеру, дороги в Лесопарк со стороны проезда Речников и моста в поселок Остров.

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Ранее из-за паводка изменился путь следования автобусов №11 в Рязани.

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