В Борках 43-летний рязанец выращивал коноплю и галлюциногенные грибы

В поселке Борки полицейские задержали 43-летнего рязанца, который выращивал коноплю и галлюциногенные грибы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Так, в подвале строящегося дома полицейские обнаружили целую нарколабораторию. В помещении были лампы и светоотражающие материалы, что помогало произрастать шести кустам конопли. Там же оперативники нашли и часть 157 граммов галлюциногенных грибов, содержащих псилоцибин.

В доме на улице Зубковой, где и проживал злоумышленник, оперативники обнаружили 8 граммов марихуаны и два контейнера, в которых рос 591 гриб.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в значительном и крупном размерах) и ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере).