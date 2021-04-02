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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Борках 43-летний рязанец выращивал коноплю и галлюциногенные грибы

Елена Лобанова

В поселке Борки полицейские задержали 43-летнего рязанца, который выращивал коноплю и галлюциногенные грибы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Так, в подвале строящегося дома полицейские обнаружили целую нарколабораторию. В помещении были лампы и светоотражающие материалы, что помогало произрастать шести кустам конопли. Там же оперативники нашли и часть 157 граммов галлюциногенных грибов, содержащих псилоцибин. 

В доме на улице Зубковой, где и проживал злоумышленник, оперативники обнаружили 8 граммов марихуаны и два контейнера, в которых рос 591 гриб. 

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в значительном и крупном размерах) и ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере).

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