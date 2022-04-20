В большинстве школ Рязани работают службы примирения

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской гордумы депутаты обсудили деятельность школьных служб примирения, сообщила пресс-служба РГД.

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Работа по организации ШСП проводится управлением образования администрации с 2012 года. В настоящее время школьные службы примирения действуют в 66 школах города.

В 2017 году разработана программа «Мосты», направленная на снижение уровня конфликтов, агрессии, эмоционального неблагополучия учащихся, создание условий для успешной организации и дальнейшего развития школьных служб примирения. Во время обсуждения депутаты отметили важность использования примирительных процедур или медиации для урегулирования конфликтов и споров в учебной среде.

Также депутаты заслушали информацию о деятельности Рязанского регионального отделения ООО «Российский Красный Крест». По информации руководителя отделения Оксаны Артемкиной, организацией реализуется несколько социально значимых проектов: работа с ментальными инвалидами, сбор гуманитарной помощи, помощь вынужденным переселенцам. В этом году отделение будет вести обучение школьников и студентов навыкам первой доврачебной помощи.

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Кроме того, на заседании комитета обсудили отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Культура города Рязани» и «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» за 2021 год.