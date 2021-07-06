В большей части европейской России прогнозируют затяжную жару

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Жара в большей части России может продлиться две недели, рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По его словам, как и в июне, виной тому блокирующий антициклон.

Во вторник в Центральной России ожидается 27-29 градусов. А со среды температура будет каждый день превышать 30-градусную отметку. Кульминация придется на конец этой недели (пятницу, субботу, воскресенье), когда будет 33-35 градусов. Следующая неделя, скорее всего, также ознаменуется температурой выше 30 градусов, — сообщил эксперт.

По его словам, не исключено, что в отдельные дни будут побиты суточные рекорды лета 2010 года. Самый выдающийся температурный показатель тогда в Москве составлял 38,2 градуса 29 июля.

А, например, 16 июля в 2010 году был зафиксирован рекорд 33,6 градуса. Вполне возможно, что этот рекорд в скором времени будет обновлен, — добавил Леонид Старков.

Особую опасность представляют высокие ночные температуры, уточнил эксперт. Они будут составлять как минимум 20 градусов, такие цифры считаются тропическими.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Льет и пламя: жара в центре России обернулась потопом на юге