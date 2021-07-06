В большей части европейской России прогнозируют затяжную жару

Жара в большей части России может продлиться две недели, рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
По его словам, как и в июне, виной тому блокирующий антициклон.
По его словам, не исключено, что в отдельные дни будут побиты суточные рекорды лета 2010 года. Самый выдающийся температурный показатель тогда в Москве составлял 38,2 градуса 29 июля.
Особую опасность представляют высокие ночные температуры, уточнил эксперт. Они будут составлять как минимум 20 градусов, такие цифры считаются тропическими.
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