В больнице № 11 Рязани открылся кабинет КУДИ.

Открытие кабинета КУДИ (комплексного уродинамического исследования) — новый шаг в развитии урологической службы региона, сообщила пресс-слажба Минздрава Рязанской области.

Комплексное уродинамическое исследование — одно из эффективных обследований в урологии, в частности, важный диагностический инструмент в нейроурологии. Его проводят с целью определить функциональное состояние мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Считается, что в современной урологии нет более эффективного и точного метода диагностики, который может установить причины нарушений мочеиспускания.

КУДИ состоит из нескольких процедур:

Заполнение дневника мочеиспускания в течение 72 часов.

Урофлоуметрия — неинвазивное исследование, с помощью которого оценивают функцию опорожнения мочевого пузыря, то есть мочеиспускания.

Цистометрия — измерение давления в полости мочевого пузыря при его наполнении

Профилометрия — исследование давления в мочеиспускательном канале.

Давление-поток — это исследование выполняется для исключения затрудненного мочеиспускания и пониженного тонуса мышц мочевого пузыря.

Показаниями для проведения исследования могут стать:

· любые расстройства мочеиспускания, не связанные с наличием мочевой инфекции;

· нейрогенные расстройства мочевого пузыря;

· опущение стенок влагалища и матки (пролапс гениталий);

· затрудненное мочеиспускание;

· недержание мочи.

Для больных с пролапсом гениталий это исследование позволяет выявить скрытое недержание мочи, повышенную активность мочевого пузыря, а также степень нарушение оттока мочи по нижним мочевым путям. Исследование позволяет правильно подобрать лечение, что потребуется у данного конкретного пациента — операция или же назначение лекарственных препаратов. КУДИ также позволяет дать прогноз на результат операции, поскольку дает возможность четко представить, как именно будет происходить процесс мочеиспускания после восстановления анатомии органов малого таза хирургическим путем.

Исследование также показано:

· всем пациентам перед планируемым оперативным лечением по поводу заболевания предстательной железы (ТУР простаты, радикальная простатэктомия);

· больным с сахарным диабетом с нарушением функции мочевого пузыря (диабетическая цистопатия);

· детям с нейрогенным мочевым пузырем;

· неврологическим пациентам с нейрогенным расстройством нижних мочевых путей (спинальная травма, рассеянный склероз, инсульт, черепно-мозговая травма, болезнь Паркинсона).

«В Рязанской области это первый кабинет комплексного уродинамического исследования, и оснащен он в соответствии с самыми высокими стандартами современной медицины, чем мы, несомненно, гордимся. Его открытие качественно повысило диагностические и хирургические возможности врачей городской клинической больницы № 11, уже за такое короткое время мы смогли оценить его преимущества: в кабинете КУДИ уже проведено более 100 исследований. Это говорит о том, насколько необходимым и важным шагом стало появление кабинета КУДИ для улучшения урологической помощи в нашем регионе», — подчеркнул главный врач ГКБ № 11 Роман Васин.