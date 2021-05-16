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Понедельник, 17 мая, 2021
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В Белгородской области супружеская пара отравилась продуктами горения из-за вытяжки

Елена Лобанова
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В воскресенье, 16 мая, в Белгородской области супружеская пара отравилась продуктами горения. Следователи проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. 

В выходной день следователи получили информацию об обнаружении тел в квартире по улице Московской в городе Шебекино. Скончались хозяин и хозяйка дома. 

— По предварительным данным, владельцы своими силами установили принудительную вытяжку в ванной комнате. Однако если она работает вместе с включенным водонагревателем и при закрытом окне, то происходит «обратная тяга». Так, продукты горения попадают в квартиру, — рассказали в СК. 

Следователь вместе со специалистами газовой службы проверили исправность водонагревателя и вытяжки. Органы изъяли договор с управляющей компанией на обслуживание вентиляции и проведение профилактических работ. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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