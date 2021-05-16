В Белгородской области супружеская пара отравилась продуктами горения из-за вытяжки

В воскресенье, 16 мая, в Белгородской области супружеская пара отравилась продуктами горения. Следователи проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
В выходной день следователи получили информацию об обнаружении тел в квартире по улице Московской в городе Шебекино. Скончались хозяин и хозяйка дома.
Следователь вместе со специалистами газовой службы проверили исправность водонагревателя и вытяжки. Органы изъяли договор с управляющей компанией на обслуживание вентиляции и проведение профилактических работ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.