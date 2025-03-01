В Белгородской области осудили экс-главу «Казачьей партии» за организацию детской проституции

Старооскольский городской суд дал два с половиной года колонии бывшему главе местной «Казачьей партии» Альберту Григоряну за организацию детской проституции, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, ему вынесли приговор в конце прошлого года. Также мужчину признали виновным в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних.

Предварительно, Григорян совершал преступления в клубе «Вегас», которым он владеет.

«На том же клубе висело и объявление с предложением арендовать сауну», — говорится в публикации. Реклама

Вместе с Григоряном по делу проходили три женщины, их также признали виновными.

Выяснилось, что в 2016 году мужчину приговорили к году колонии общего режима за организацию подпольных казино.

При этом Григорян занимался общественной деятельностью в Старом Осколе, его награждали за проведение воспитательных мероприятий среди молодежи.