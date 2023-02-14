Вторник, 14 февраля, 2023
powder

В Белгородской области многодетной матери отказали в пособии

На главнуюНовости мира
Скриншот из видео в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте

Жительница Артемовска переехала в Губкин и пожаловалась, что ей, как многодетной матери, отказали в пособии на детей, написал «Бел.Ру».

Причиной отказа стало отсутствие у нее временной и постоянной прописки в Белгородской области. Женщина написала обратилась за помощью к губернатору Вячеславу Гладкову.

Глава региона отметил, что получить пособие в России невозможно без наличия прописки в регионе перечисления средств.

«Если кто-то из чиновников нарушит это требование, независимо от региона, им придется нести ответственность», – пояснил Гладков.

Он пообещал помочь женщине и дал поручение министру социальной защиты Елене Батановой.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации