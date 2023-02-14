В Белгородской области многодетной матери отказали в пособии

Жительница Артемовска переехала в Губкин и пожаловалась, что ей, как многодетной матери, отказали в пособии на детей, написал «Бел.Ру».

Причиной отказа стало отсутствие у нее временной и постоянной прописки в Белгородской области. Женщина написала обратилась за помощью к губернатору Вячеславу Гладкову.

Глава региона отметил, что получить пособие в России невозможно без наличия прописки в регионе перечисления средств.

«Если кто-то из чиновников нарушит это требование, независимо от региона, им придется нести ответственность», – пояснил Гладков.

Он пообещал помочь женщине и дал поручение министру социальной защиты Елене Батановой.