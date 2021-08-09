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Понедельник, 9 августа, 2021
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В Белгороде женщина избила полицейского и заперла в собственной квартире

Кристина Белова
В Белгороде женщина избила полицейского и заперла в собственной квартире
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В Белгороде 7 августа в субботу вечером предпринимательница избила полицейского. У мужчины диагностировали сотрясение мозга. 

Сотрудник полиции прибыл по указанному адресу с целью выполнения служебного задания. Ему было необходимо вручить документы.

Агрессивно настроенная женщина, получив их на рук, начала рвать. Когда полицейский пытался спасти часть бумаг, она накинулась на него с кулаками, заперла в квартире и отказывалась выпускать.

Теперь следственный комитет собирает материалы по этому делу для правовой оценки, — сообщает телеграмм-канал “Белгород №1”.

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