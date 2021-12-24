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Пятница, 24 декабря, 2021
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В Белгороде распространяют фейк об отравленной воде из-под крана

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Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о фейке об отравленной воде из-под крана в домах Белгорода, пишет Бел.Ру.

Как стало известно, белгородцам пришли SMS-сообщения о якобы превышении втрое количества аммония в Северском Донце. Их предупреждали, что воду нельзя использовать в пищу даже в кипяченом виде.

После этого горожане забили тревогу и стали писать в жалобы в соответствующую инстанцию.

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В Роспотребнадзоре отметили, что подача питьевой воды в Белгороде осуществляется благодаря подземным, а не поверхностным источникам. При этом данные о загрязнении реки в ведомство не поступали.

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