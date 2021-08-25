В Белгороде подростку с первым типом сахарного диабета отказали в поступлении в колледжи

Сразу два белгородских колледжа отказались принимать подростка с первым типом сахарного диабета. Все из-за того, что для инвалидов требуются специальные условия, а это «затратно».

Известно, что 16-летний подросток зависим от инсулина. Препарат ему нужно колоть каждые несколько часов. До этого мальчик учился в школе, откуда ему пришлось уйти из-за давления учителей.

Родственница ребенка рассказала «Фонарю«, что проблемы начались с восьмого класса. Подросток начал часто выходить с урока, чтобы подколоть инсулин.

— Он не хотел делать это в кабинете, чтобы не смущать учителей и одноклассников, хотя ровесники спокойно ко всему относились. Ещё люди с сахарным диабетом всё время страдают жаждой. И это нормально, что вода у него часто заканчивалась. Естественно, ему хочется пить, и он просится выйти, чтобы набрать себе бутылку воды, — поведала Елена.

Именно после этого учителя начали жаловаться маме мальчика, что тот срывает уроки. Тогда подросток сдал ОГЭ на средний проходной балл и подал документы в два колледжа: инжиниринговый и политехнический.

— В приемной комиссии инжинирингового колледжа, где мы оставили оригиналы документов, уверяли, что ребенок пройдет на бюджет. По их словам, приоритет будет отдаваться тем, кто уже точно готов поступать, — вспомнила родственница мальчика.

Однако в день зачисления семья узнала, что подросток не прошел на бюджет. При этом другие абитуриенты с таким же рейтингом и ниже поступили.

В колледже родным парня прямо сказали, что все дело в справке об инвалидности.

— Вам нужен индивидуальный план, сопровождение и оригинальный подход в обучении, а это затратно: преподаватели должны выделять дополнительное время, руководство закладывать лишние деньги. К тому же нужно делать много отчетов и все остальное. Если бы вы не подали справку, может и получилось бы пройти на бюджет, — заявили в инжиниринговом колледже.

В Белгородском университете кооперации, экономики и права согласились принять подростка. Однако лишь на платное обучение, так как волна поступления на бюджет уже прошла. При этом в университете попросили не приносить справку об инвалидности. Предупредили: может получиться также, как и в прошлый раз.

В Депздраве заявили, что такой ситуации не может быть, ведь дети-инвалиды сейчас в приоритете. Родственница мальчика даже написала в личные сообщения в социальных сетях врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову. Просьбу прочитали, но так ничего и не ответили.

Через некоторое время представители Белгородского политехнического колледжа предложили мальчику стать их студентом.