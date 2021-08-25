В Белгороде подростку с первым типом сахарного диабета отказали в поступлении в колледжи

Сразу два белгородских колледжа отказались принимать подростка с первым типом сахарного диабета. Все из-за того, что для инвалидов требуются специальные условия, а это «затратно».
Известно, что 16-летний подросток зависим от инсулина. Препарат ему нужно колоть каждые несколько часов. До этого мальчик учился в школе, откуда ему пришлось уйти из-за давления учителей.
Родственница ребенка рассказала «Фонарю«, что проблемы начались с восьмого класса. Подросток начал часто выходить с урока, чтобы подколоть инсулин.
Именно после этого учителя начали жаловаться маме мальчика, что тот срывает уроки. Тогда подросток сдал ОГЭ на средний проходной балл и подал документы в два колледжа: инжиниринговый и политехнический.
Однако в день зачисления семья узнала, что подросток не прошел на бюджет. При этом другие абитуриенты с таким же рейтингом и ниже поступили.
В колледже родным парня прямо сказали, что все дело в справке об инвалидности.
В Белгородском университете кооперации, экономики и права согласились принять подростка. Однако лишь на платное обучение, так как волна поступления на бюджет уже прошла. При этом в университете попросили не приносить справку об инвалидности. Предупредили: может получиться также, как и в прошлый раз.
В Депздраве заявили, что такой ситуации не может быть, ведь дети-инвалиды сейчас в приоритете. Родственница мальчика даже написала в личные сообщения в социальных сетях врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову. Просьбу прочитали, но так ничего и не ответили.
Через некоторое время представители Белгородского политехнического колледжа предложили мальчику стать их студентом.