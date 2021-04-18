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Воскресенье, 18 апреля, 2021
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В Белгороде очистят от мусора Архиерейскую рощу 24 апреля

Елена Лобанова
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В субботу, 24 апреля, Архиерейскую рощу в Белгороде очистят от мусора. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Instagram. 

Глава региона рассказал, что в воскресенье, 18 апреля, решил прогуляться по роще, чтобы оценить масштабы проблемы. 

— Впечатление сложилось очень тяжелое. Там много мусора, поваленных деревьев, разбитых дорожек и других недостатков. Зимой этого не было видно из-за снега, а сейчас весь ужас вскрылся, — сказал Гладков. 

Губернатор предложил всем местным жителям выйти на субботник. Особое приглашение он сделал жителям окрестных домов. Вячеслав Гладков, в свою очередь, пообещал к этому времени организовать автомобиль для вывоза мусора и распилить деревья для удобства транспортировки. 

— Благодаря совместным усилиям знаковое место для Белгорода начнет потихонечку расцветать, — заключил глава региона.

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