В Белгороде очистят от мусора Архиерейскую рощу 24 апреля

- Advertisement -

В субботу, 24 апреля, Архиерейскую рощу в Белгороде очистят от мусора. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Instagram.

Глава региона рассказал, что в воскресенье, 18 апреля, решил прогуляться по роще, чтобы оценить масштабы проблемы.

— Впечатление сложилось очень тяжелое. Там много мусора, поваленных деревьев, разбитых дорожек и других недостатков. Зимой этого не было видно из-за снега, а сейчас весь ужас вскрылся, — сказал Гладков.

Губернатор предложил всем местным жителям выйти на субботник. Особое приглашение он сделал жителям окрестных домов. Вячеслав Гладков, в свою очередь, пообещал к этому времени организовать автомобиль для вывоза мусора и распилить деревья для удобства транспортировки.