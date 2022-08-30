Вторник, 30 августа, 2022
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В Белгороде нашли вандала, вырвавшего цветы из кашпо на мосту над Везелкой

Сотрудники полиции, нашли хулигана, который вырвал цветы на мосту над Везелкой в Белгороде, пишет Go31.Ru.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как подростки разрушают кашпо на мосту и выкидывают растения в воду. Двух девятиклассниц полиция задержала 27 августа.

Накануне правоохранители разыскали третьего нарушителя, который оказался 20-летний парень.

Горожанин пояснил, что был пьян. Он извинился перед горожанами. Мужчине предстоит выплатить штраф от 500 до 1000 рублей или же получить арест на 15 суток.

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