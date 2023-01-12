Четверг, 12 января, 2023
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В Белгороде на улице обнаружили предмет, похожий на гранату

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Белгородцы обратили внимание на подозрительный рюкзак на улице Каштановой в микрорайоне «Новая жизнь», написал портал «Бел.Ру».

По словам очевидцев, в нем лежал предмет, похожий на ручную гранату. Горожане сразу же обратились в ЕДДС, после чего улицу оцепили.

Выяснилось, что в рюкзаке лежит муляж гранаты. Вероятно, так злоумышленники хотели запугать местных жителей.

Как отметил врио мэра Белгорода Валентин Демидов, поводов для беспокойства нет.

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