Белгородцы обратили внимание на подозрительный рюкзак на улице Каштановой в микрорайоне «Новая жизнь», написал портал «Бел.Ру».

По словам очевидцев, в нем лежал предмет, похожий на ручную гранату. Горожане сразу же обратились в ЕДДС, после чего улицу оцепили.

Выяснилось, что в рюкзаке лежит муляж гранаты. Вероятно, так злоумышленники хотели запугать местных жителей.

Как отметил врио мэра Белгорода Валентин Демидов, поводов для беспокойства нет.