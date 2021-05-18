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Вторник, 18 мая, 2021
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В Белгороде крысы изрыли берег реки Везелки

Никита Брыкин
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Специалист-мышатник московского Института проблем экологии и эволюции РАН Людмила Хляп рассказала, кто на самом деле вырыл норы на берегу реки Везелки, пишет портал «Go31».

Видео из парка Победы в Белгороде появилось в соцсетях 14 мая. Сначала многие решили, что это сделали водяные полевки.

Однако эксперт пояснила, что на кадрах запечатлены обыкновенные серые крысы, или пасюки.

Хляп назвал такое их поведение необычным, поскольку крысы не роют норы и не живут возле воды. По мнению специалиста, так себя вести могут молодые особи из больших пометов. Они могли поселиться возле воды, поскольку белгородцы активно подкармливают уток.

Ученый призвала белгородцев не паниковать и отметила, что проблему в скором времени решат городские санитарные службы.

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