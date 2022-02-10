В Белгороде девочка мучила кота на глазах прохожих и попала на видео

Полицейские начали разбирательства по факту жестокого обращения с животным в Белгороде.

Инцидент произошел накануне на улице Счастливой. Ролик с места событий опубликован в телеграм-канале Белгород №1.

На кадрах видно, как девочка привязала кота к веревке и возила брюхом по льду. Очевидцы пытались остановить ребенка и сделали несколько замечаний, но она не отреагировала.

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Местные жители утверждают, что ранее девочка привязывала кота к дереву и совала ему в рот палку. В МВД России по Белгородскому району пообещали провести с родителями живодерки профилактическую беседу.