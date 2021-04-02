В Башкортостане 23-летний парень задушил знакомую шнуром от утюга и спрятал ее тело под кроватью

В Башкортостане 23-летний уроженец Азербайджана убил свою знакомую. Он задушил ее шнуром от утюга, а после спрятал тело под кроватью. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

В полицию с заявлением о пропаже обратился 29 марта житель города Стерлитамака. Она рассказал, что его 21-летняя младшая сестра ушла из дома 24 марта и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

После выяснилось, что в последнее время девушка общалась с 23-летним гражданином Азербайджана. В Стерлитамаке он жил уже на протяжении трех лет. Когда оперативники наведались к нему в квартиру, то обнаружили там труп пропавшей с признаками насильственной смерти. Тело было обернуто пленкой, скотчем и спрятано под кроватью. Это было сделано, чтобы исключить обнаружения трупного запаха.

Следователи установили, что 26 марта подозреваемый выехал из Уфы в Москву, а 30 марта вылетел в Анталью. Когда об этом стало известно правоохранителям, парень уже был в самолете в Турцию. Однако скрыться ему не удалось, так как компетентные органы задержали его при прохождении пограничного контроля.

Подозреваемого доставили в Стерлитамак, где он признался в содеянном и рассказал о подробностях произошедшего. Парень рассказал, что они с девушкой были в арендованной квартире 25 марта. Между ними на бытовой основе произошла ссора, в ходе которой подозреваемый задушил девушку шнуром от утюга, а затем нанес ей множество ударов ножом. После злоумышленник похитил золотые украшения девушки, которые после сдал в ломбард. Деньги с карты убитой он также перевел на свой счет.

Чтобы усыпить бдительность друзей и родственников потерпевшей, парень от ее имени общался с ними в социальных сетях. Мужчина хотел вернуться на Родину, однако опасался задержания.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.