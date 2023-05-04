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Четверг, 4 мая, 2023

В Башкирии толпа вышла на разборки с мигрантами, на которых пожаловались девочки

В Белорецке произошел конфликт с участием местных жителей и нескольких мигрантов, пишет портал Ufa1.RU.

По предварительной информации, две девочки пожаловались родителям, что приезжие приставили к ним.

«Отец одной из них пошел разбираться и был избит», – рассказали горожане.

Вечером возле дома, где живут парни, собралась толпа из 60–70 человек, желавшая устроить самосуд. На место случившегося приехали сотрудники полиции. Им удалось взять подозреваемых под охрану и спасти от линчевания.

В МВД Башкирии сообщили, что проводят проверку. Никто заявлений в полицию так и не написал. Скорее всего, причиной случившегося стал бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений.

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