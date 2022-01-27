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Четверг, 27 января, 2022

В Башкирии на конвейере мусоросортировочного завода нашли тело младенца

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В Башкирии на конвейере мусоросортировочного завода нашли тело младенца

Александр Ильин

В городе Мелеуз Башкирии рабочие мусоросортировочного завода обнаружили на конвейерной ленте обмороженное тело грудного ребёнка, сообщает «КП-Уфа».

Фотография с места происшествия появилась в социальных сетях 27 января. Пользователи не поверили в случившееся и назвали инцидент фейком. Однако информацию о трагедии подтвердили в следственном комитете.

По данным СМИ, сейчас правоохранители проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца.

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Уточняется, что найдена и мать погибшего. С ней проводятся следственные действия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в СКР по Башкирии.

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