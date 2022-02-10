В Башкирии мужчины толпой избили знакомого и пытали кипятком ради денег

В Стерлитамаке задержали четырех местных жителей в возрасте от 21 до 36 лет, которых подозревают в вымогательстве и похищении человека, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 6 февраля в селе Красноусольское. По предварительной версии, злоумышленники проникли в квартиру 41-летнего знакомого через балкон. Там они избили жертву руками и ногами и потребовали отдать им 50 тысяч рублей.

Услышав отказ, нападавшие обожгли ему лоб кипятком. Затем они посадили мужчину в машину и увезли в Стерлитамак. Похитители привезли потерпевшего в гараж, связали и заперли.

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После их ухода потерпевший смог развязать веревки и позвонить в полицию. Знакомого жертвы задержали тем же утром. Троих его предполагаемых сообщников доставили в полицию в течение дня.