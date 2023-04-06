В Башкирии 13-летняя девочка порезала одноклассниц ножами на перемене

Семиклассница порезала двух девочек ножами на перемене в школе № 2 в Иглинском районе Башкирии, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным издания, 13-летняя школьница напала на жертв со спины. Она пронесла в школу два ножа — кухонный и бабочку. В итоге злоумышленница ранила одну из одноклассниц в спину, та смогла убежать в коридор.

Вторая девочка получила ранения руки и поясницы. Пострадавших госпитализировали.

Нападавшая заявила, что потерпевшие травили ее с первого класса, хотя те уверяют, что просто не хотели с ней дружить и игнорировали.