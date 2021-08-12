В Барнауле отстранили от работы налоговика, оплачивающего небольшие задолженности за граждан

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В Барнауле отстранили от работы налоговика, который оплачивал из личного счета небольшие задолженности граждан. На мужчину пожаловались коллеги.

Добросердечный работник погашал задолженности, возникшие по “техническим причинам”. Например, начисление пеней.

Начальство обратило внимание на жалобы коллег, которые поступали на работника. Его показатели заметно отличались от показателей других.

Мужчину отстранили от работы. Его дальнейшая судьба пока неизвестна, — сообщает группа “Инцидент Барнаул” в соцсети Вконтакте.