В аварии в Пронском районе погиб 42-летний водитель

В ДТП в Пронском районе Рязанской области погиб 42-летний водитель Chevrolet, пострадала 38-летняя женщина на Mitsubishi и её 7-летний пассажир, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

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Авария случилась 5 марта, около 16:20, на 51-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

В результате столкновения 42-летний водитель Chevrolet умер от полученных травм. За помощью медиков обратились 38-летняя женщина, 7-летний ребёнок.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.