В аварии на ж/д переезде погиб экс-глава Ухоловского поселения

На железнодорожном переезде возле деревни Арженеевка в Ухоловском районе погиб бывший глава городского поселения р. п. Ухолово Михаил Зайцев, сообщает сайт ИД «Пресса».
Зайцев находился за рулём автомобиля «Лада Приора», выехавшего на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в столкновении с локомотивом.
Зайцев ранее возглавлял ДОСААФ района, в последнее время работал начальником управления ЖКХ и городского хозяйства Ухоловского района.