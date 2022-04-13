В аварии на ж/д переезде погиб экс-глава Ухоловского поселения

На железнодорожном переезде возле деревни Арженеевка в Ухоловском районе погиб бывший глава городского поселения р. п. Ухолово Михаил Зайцев, сообщает сайт ИД «Пресса».

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Зайцев находился за рулём автомобиля «Лада Приора», выехавшего на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в столкновении с локомотивом.

Зайцев ранее возглавлял ДОСААФ района, в последнее время работал начальником управления ЖКХ и городского хозяйства Ухоловского района.