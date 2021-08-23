В аварии четырех грузовиков в Липецкой области погиб один из водителей

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews

В воскресенье, 22 августа, в Липецкой области столкнулись четыре грузовика. В результате погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло около 08:54 в Становлянском районе. 33-летний водитель КаМАЗа с полуприцепом Шварцмюллер двигался по трассе М-4. Мужчина не учел интенсивность движения и врезался в стоящий впереди полуприцеп Шмитц в сцепке с КаМАЗом.

От удара второй грузовик наехал на стоящий впереди полуприцеп Шмитц в сцепке со Сканией. Последний грузовик также протаранил полуприцеп Шмитц в сцепке с МАН.

— В результате аварии водитель первого КаМАЗа получил серьезные телесные повреждения. Мужчина скончался в карете скорой помощи, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.