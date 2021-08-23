21.7 C
Рязань
Понедельник, 23 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В аварии четырех грузовиков в Липецкой области погиб один из водителей

Елена Лобанова
В аварии четырех грузовиков в Липецкой области погиб один из водителей
Фото пресс-службы УМВД по Липецкой области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В воскресенье, 22 августа, в Липецкой области столкнулись четыре грузовика. В результате погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Все произошло около 08:54 в Становлянском районе. 33-летний водитель КаМАЗа с полуприцепом Шварцмюллер двигался по трассе М-4. Мужчина не учел интенсивность движения и врезался в стоящий впереди полуприцеп Шмитц в сцепке с КаМАЗом. 

От удара второй грузовик наехал на стоящий впереди полуприцеп Шмитц в сцепке со Сканией. Последний грузовик также протаранил полуприцеп Шмитц в сцепке с МАН. 

— В результате аварии водитель первого КаМАЗа получил серьезные телесные повреждения. Мужчина скончался в карете скорой помощи, — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего проводится проверка.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]