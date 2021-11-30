В Астрахани мужчины толпой жестоко избили двух девушек в кафе

Возбуждено уголовное дело по факту избиения двух жительниц Астрахани группой мужчин, пишет КП.

Инцидент произошел 16 ноября. По предварительной версии, на них напала компания молодых людей. Камеры наблюдения запечатлели, как 26-летний житель Дагестана закинул ноги на стол.

Молодому человеку сделали замечание, что и стало причиной нападения. Злоумышленники таскали потерпевших за волосы, душили, наносили удары кулаком в голову, пинали ногами по лицу и телу.

«Мы извиняемся», – признался один из задержанных.

Молодых людей – тоже жителей Дагестана – нашли в квартире у их родственников. При задержании оба оказали неповиновение. Силовикам и полицейским пришлось оказать силу и спецсредства.