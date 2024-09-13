В Архангельской области приостановили взыскание долгов с участников СВО

Судебные приставы приостановили взыскание долгов с участников спецоперации из Архангельской области, пишет агентство «Руснорд».

По его данным, это касается и тех, кто был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, и тех, кто заключил контракт.

Все принудительные меры исполнения, например, арест счетов или имущества, не будут применяться , а уже имеющиеся ограничения отменяются. Исполнительные производства приостановят на весь срок контракта или мобилизации.

Нововведение не распространяется на взыскание алиментов, а также на обязательства по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.